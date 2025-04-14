شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: التعاقد على الخدمات من المنزل دون الذهاب لمركز المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إنه من المتوقع الإعلان قريباً عن نظام جديد يحدث طفرة جديدة في الخدمات المقدمة للجمهور، وهي إمكانية التعاقد المباشر على الخدمة من خلال الموقع أو الابلكيشن دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة أو مركز المبيعات، خاصة أن لدينا الآن سهولة في الحصول على الخدمات وسهولة في سداد الفواتير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر.

وقال محمد نصر، إن الشركة المصرية للاتصالات لديها نفس المشاكل التى تواجه شركات الاتصالات ونفس التحديات ونحن هنا بنحاول نسمع لبعض وهذه فرصه نسمع المشاكل من الجمهورنسمع من طرق وقنوات مختلفه .

وأضاف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات " لدينا أكثر من 1500 مركز خدمه مبيعات ونحن اكبر شركه لديها عمال ة بقوام 30 الف موظف و30 الف من خلال التعاقدات ومحتاجين المزيد من خلال التدريب وغيرة ".



من جانبه أشار النائب احمد بدوي إلي ما أصدرته اللجنه أصدرت من توصيات هامة، منها زيادة تحسين خدمات الإنترنت ، وحصر باقي المناطق والمدن والقري التي لم يصلها خدمات كابلات الألياف الضوئية وكبائن التليفونات وعمل احلال كامل الكوابل النحاسية خاصة وان الانترنت اصبح مرفق أساسي للأسرة المصرية

وأكد رئيس اللجنة أن توصيات اللجنة شددت علي عدم إغلاق أي منافذ تابعة للمبيعات بالسنترالات وتشغيل جميع السنترالات ،وبزيادة عدد المنافذ والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات شركة " We " للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بأنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدارس "We " وهي أحد أهم المدارس التكنولوجية التطبيقيه لقبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية