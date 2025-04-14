شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه على هامش مشاركته فى "اللقاء التحضيرى الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، معرباً عن تقدير مصر العميق لعلاقات التعاون الممتدة والمتنامية مع المجلس، خاصة وأن مصر تعتبر عضواً مؤسساً في المجلس العالمي للمياه، مشيراً إلى أن مصر وبالتنسيق مع المجلس العالمى للمياه لعبت دوراً قيادياً خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا لخدمة قضايا المياه على المستوى العالمى، وستسعى مصر بالتعاون مع المجلس لاستكمال هذا الدور الفعال خلال التحضيرات الجارية للمنتدى العالمى الحادي عشر للمياه والمقرر عقده في الرياض عام 2027 ، واستعداد مصر للمشاركة فى كافة اللجان المعنية بالتحضير للمنتدى العالمى.

وتوجه سويلم بالشكر ل فوشون على رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، متوجهاً له بالدعوة للمشاركة في النسخة الثامنة من إسبوع القاهرة للمياه والمقرر عقدها فى شهر إكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه للتعاون في مجالات الإدارة المستدامة لموارد المياه وتعزيز تبادل المعرفة ودعم برامج بناء القدرات من خلال مبادرتي AWARe و PACWA .

وأعرب سويلم عن تطلع الوزارة للمشاركة في أنشطة "مركز المياه غير التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بها" والمزمع إنشاؤه بالمملكة المغربية إدراكاً من الوزارة للدور المحوري الذي يؤديه المركز في دعم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات المياه والطاقة على المستوى العالمى.