شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: تدوينة الطبيب المسيئة مرفوضة.. واعتذاره غير كافٍ والان مع تفاصيل الخبر

أدانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التصريحات المسيئة التي نشرها طبيب على مواقع التواصل الاجتماعي بحق مهنة التمريض، مؤكدة أن ما صدر عنه يمثل إساءة غير أخلاقية وغير مقبولة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON: "الاعتذار الذي قدمه الطبيب لا يكفي لتهدئة غضب جموع التمريض. مافيش حد عاقل يكتب كلام زي ده، وما فعله الطبيب غير أخلاقي سواء كان التمريض من الذكور أو الإناث".

وأوضحت نقيب التمريض أن النساء يشكّلن النسبة الأكبر في المهنة، حيث تصل إلى نحو 70%، مشيرة إلى أن مثل هذه التدوينات تثير القلق لدى الأسر والمجتمع بشأن بناتهن العاملات في المجال، خصوصًا في ظل وجود عناصر طبية قد تُظهر سلوكًا غير مسؤول، حتى وإن ادعت أن الأمر كان "مزاحًا".

وأضافت الدكتورة كوثر محمود: "عندنا عدد كبير من الممرضات المتزوجات، بخلاف حديثات التخرج، وتدوينات زي دي بتخلينا نخاف على بناتنا من التردد على بيئة عمل فيها أطباء من النوع ده، مهما كان شأنه أو سنه".