شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل سفير أذربيجان لمناقشة سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السفير إلخان بولوخ أوغلو بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين مصر وأذربيجان والتى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى زار باكو عام 2023 ودشن خلالها مسارًا جديدًا للعلاقات بين البلدين يقوم على الشراكة الإستراتيجية، والتعاون فى كافة المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، والثقافية، والعلمية.

وناقش محافظ القاهرة خلال لقائه مع سفير دولة أذربيجان سبل تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين القاهرة، ومدينة باكو والتى تم توقيعها فى يونيو 2024على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاذرية بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين فى مجالات الثقافة، والفنون، والعلوم، والتعليم، والصحة والطب والسياحة والرياضة، والشباب، وحماية البيئة، للاستفادة المتبادلة بينهما.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يأتى استمراراً للجهود المبذولة فى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائى، ويُسهم فى تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.