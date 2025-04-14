تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بغضب كبير مقطع فيديو أشعل السوشيال ميديا, وتم تصويره من أحد الشوارع خارج السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجل سوداني, دخل في وصلة رقص تم وصفها بالفاضحة مع حسناء أجنبية بالشارع العام. الرجل الذي ظهر بالزي القومي السوداني, “الجلابية”, رقص مع الحسناء بطريقة مثيرة للجدل تسببت في غضب الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (عاوز سوط عنج), وكتب معلق آخر: (الجنقو مشوهين سمعة السودانيين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يدخل في وصلة رقص فاضحة مع “خواجية” حسناء بالشارع العام والجمهور: (عاوز سوط عنج والجنقو مشوهين سمعة السودانيين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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