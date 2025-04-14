شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. 7 علاجات منزلية للسيطرة على السعال والبرد فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من نزلات البرد والسعال واحتقان الأنف في شهر أبريل ومع دخول الربيع، فهذا ليس غريبا، حيث يمكن للفيروسات المسببة لنزلات البرد الشائعة أن تنتشر وتصيب الناس بسهولة.

في هذه الأيام من العام ووفقا لموقع " NDTV"، تنتشر عدوى البرد والسعال والحلق بسرعة وتؤثر على جميع الفئات العمرية، عوامل مثل الإفراط في استخدام مكيفات الهواء، والتعرض لتلوث الهواء والغبار، وضعف المناعة، والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة ليلًا ونهارًا تساهم في الإصابة بنزلة برد، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد تغيير الروتين خلال الصيف من احتمالية الإصابة.

العلاجات المنزلية لنزلات البرد مع تغير الفصول 1. حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من السوائل كالماء وشاي الأعشاب والمرق للحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف المخاط، تجنب أيضًا المشروبات المُجففة كالقهوة ومشروبات الطاقة.

2. الراحة الجيدة

يحتاج جسمك إلى طاقة لمحاربة الفيروس، احرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم. تجنب أي نشاط أو إجهاد قد يُضعف جهازك المناعي، ابقَ في المنزل واسترح لفترات طويلة.

3. التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات لدعم جهازك المناعي، واحرص على تناول العناصر الغذائية المُعززة للمناعة مثل الحديد وفيتامين ج والزنك.

4. العلاجات العشبية

الأعشاب لا تعالج نزلات البرد، لكنها تدعم جهاز المناعة، وتساعده على مكافحتها بشكل أفضل، مزيج من العسل والليمون في ماء دافئ يُهدئ الحلق، كما يُساعد الثوم في تخفيف الأعراض.

5. ممارسة النظافة الجيدة

اغسل يديك بشكل متكرر وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين لمنع انتشار المرض.

6. ابق هادئًا

تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة من خلال ارتداء الملابس المناسبة، خاصة عند الانتقال من الأماكن المكيفة إلى الخارج.

7. تجنب المهيجات

ابتعد عن الدخان والعطور القوية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.