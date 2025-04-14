شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: إعفاء مراكز شباب البحيرة من رسوم الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية المقررة على ملاعب النجيل الصناعي الخماسية .

من جانبه أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، على طلب الإحاطة بأنه سيتم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل حصة الوزارة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير.

كما أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم تخصيص مبلغ 50.000 جنيه إعانة من وزارة الشباب والرياضة لكل مركز شباب من المراكز الأتية (حمودة، عزبة جلال، عباس سيد أحمد، كود دفشو) ولم يتم استلام الملعب، كما تم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل المبالغ المستحقة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير الفعلي لتلك الملاعب، وأنه جارى إعفاء مراكز شباب (القاضي، الجلاد) نظراً لعدم وجود أرصدة مالية بحسابات تلك المرا وبناء على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بدعم مراكز الشباب ذات الأولوية.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مبنى إداري لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة – مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ، وهو ما عقب عليه الدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية إلى أن أرض مركز الشباب مشتراه من من قبل مديرية الشباب والرياضة بمساحة 2100 متر تقريبا إلا أن قطعة الأرض خارج الحيز العمراني ولا يجوز استخراج تراخيص عليها لإنشاء مبنى إداري إلا بعد موافقة وزير الزراعة وفى حالة موافاتنا بالتراخيص اللازمة سيتم إدراجها ضمن الخطة الانشائية.

وبناءً على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة خلال أسبوع لمعاينة قطعة الأرض وإفادة اللجنة النائب مقدم طلب الاحاطة بما توصلت إليه اللجنة.

واستكلمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن أسباب تراخي وزارة الشباب والرياضة في عدم استكمال تنجيل الملعب القانوني الكبير بنادي إدكو الاجتماعي بمحافظة البحيرة.



وأفاد الدكتور إيهاب الابيارى مدير عام الإنشاءات الرياضية أنه تم إسناد الأعمال من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وتم تنفيذ أعمال التأسيس (من إحلال وبلدوره) إلا أنه تم إيقاف الأعمال بداعي أن النادي ليس لدية قرار تخصيص، ويقع في حرم الطريق الدولي الساحلي بعمق 150 مترًا، وعليه تم إيقاف الأعمال، كما ورد خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة من الشىركة النافذة يفيد بأنها على استعداد تام لاستئناف الاعمال بالمشروع فور موافاتها بموافقة وزارة الشباب والرياضة استكمال الأعمال للبنود التي لم يتم تنفيذها قبل توقفها طبقاً للأسعار الحالية الموضحة بالمقايسة المرفق، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز (45يوم) من تاريخ الموافقة على المقايسة، وخلال 15 يومًا سيصدر القرار بالموافقة.

وأوصت اللجنة بإرسال خطاب موجه من قبل وزارة الشباب والرياضة الى النائب مقدم طلب الإحاطة واللجنة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع.

وناقشت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن ضم مساحة أرض تبرع أحد المواطنين إلى مساحة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 317 لسنة 2004 لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب قرية المسعدة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.



أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية أن قطعة الأرض المشار إليها ملك للإصلاح الزراعي وقام أحد واضعي اليد عليها بالتبرع بها لصالح مركز الشباب بمساحة 6 قراريط مخصصة لمركز الشباب وتم استكمال معظم الإجراءات لضمها.