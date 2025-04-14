شاهد بالصورة والفيديو.. أطفال سودانيون يتحدثون اللهجة المصرية بعد عودتهم إلى مسقط رأسهم بالسودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لأطفال سودانيون, أثار ضحكات الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الأطفال السودانيون, وهم يتحدثون اللهجة المصرية, أثناء سخريتهم من المغتربين. الأطفال الذين عاشوا فترة الحرب بالقاهرة, واصلوا حديثهم باللهجة المصرية, رغم عودتهم لمسقط رأسهم بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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