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تصدر مقطع فيديو متداول حديثاً “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تداوله ومشاركته على نطاق واسع من قبل الجمهور.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شاب قال ناشرو المقطع أنه سوداني, الجنسية مقيم بإحدى الدول الأوروبية وهو يقوم بالدخول في تحدي فريد من نوعه.
حيث قام الشاب بحمل سيدة “خواجية”, على كتفه وسط ضحكاتها وتجاوبها معه, وتأكيدها له نجاحه في كسب التحدي الغريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني مقيم بإحدى الدول الأوروبية يدخل في تحدي ويحمل سيدة “خواجية” على كتفه والأخيرة تتجاوب بالضحكات وتعترف بفوزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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