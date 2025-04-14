شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة أهم الملفات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والإجراءات الخاصة بتشغيل المشاريع التى تم الانتهاء منها بقرى مركز شربين واستفادة المواطنين منها ، كما تم مناقشة المعوقات التى تواجه باقى المشروعات لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المختلفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتجهزية لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم ، لافتة إلى أهمية الاستمرار فى تسليم وتشغيل المشروعات التى تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم فى دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الدقهلية الوضع بالمواقف ومحطات الوقود على مستوى المحافظة للوقوف على مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وأشار اللواء طارق مروزق إلى قيام بجولات ميدانية مستمرة على المواقف المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة والانتهاء من لصق أجرة الركوب لكل الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات النقل الجماعى .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية، معدلات ومؤشرات الأداء فى ملفى التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجارى تحريرها، وعدد طلبات الأراضى الجارى إنهاء فحصها، والأراضى المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضى المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدة على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد فى هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة فى أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التى يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.

وقال اللواء طارق مرزوق ان هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة لسرعة إنجاز كافة ملفات التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى المرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة حلها .

وفى ختام اللقاء بحثت الدكتورة منال عوض مع اللواء طارق مرزوق آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، الموزعة على قطاعات النقل، البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية.