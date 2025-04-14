شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالى: القومي للبحوث مركز بحثى متعدد التخصصات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الأبتكار، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز، وحضور عدد من القيادات وأعضاء هيئة البحوث بالمركز وذلك اليوم الأثنين الموافق 14 أبريل.

وفى كلمته، أكد الدكتور حسام عثمان، على أهمية دور المركز القومى للبحوث، كأكبر وأهم مركز بحثى متعدد التخصصات فى مصر والشرق الأوسط، فى نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمى بالصناعة، وكذلك شدد على ضرورة الإهتمام بالأثر الابتكارى للمركز القومى للبحوث بما يتمشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مُجتمعي واقتصادي.

وقدم الدكتور محمد هاشم - رئيس شركة المركز القومى البحوث للمنتجات الابتكارية، ورئيس المركز الأسبق - عرض تقديمى عن الشركة وأهدافها وسياستها واسهاماتها فى مجال البحث العلمى، وتنفيذ بعض المنتجات الجاهزة للتطبيق الفورى.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح معوض بدور شركة المركز للمنتجات الابتكارية فى ربط البحث العلمى بالصناعة من خلال تسويق المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق.

يذكر أن الشركة قامت بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لإنتاج فاكسين لعلاج انفلونزا الطيور، وكذلك التعاون مع إحدى شركات البلاستيك لإنتاج بلاط مطاطى عالى الجودة منخفض التكلفة معتمد على تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية والمطاطية التى من شأنها المساعدة فى تقليل الأثر البيئى لهذه المخلفات، ويمكن استخدامه فى النوادى الرياضية والحضانات والمدارس حيث أنه يتميز بخاصية منع الانزلاق.

وبعد ذلك قام الدكتور حسام عثمان بصحبة الدكتور ممدوح معوض بزيارة وحدة الحاسب الآلى بالمركز والتعرف على ماتتميز به الوحدة من تجهيزات وامكانيات تؤهلها لإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي بالمركز لخدمة منظومة البحث العلمى.