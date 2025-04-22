شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الأولى من رسوم ترامب الجمركية على وشك ضرب الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليا الحرب التجارية مع العالم أجمع فإن التوقعات الاقتصادية الجديدة والاستطلاعات تشير إلى التداعيات الأولية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية. صندوق النقد الدولي والمؤشرات الدولية على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض، من المقرر أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في التوقعات الجديدة التي يصدرها يوم الثلاثاء.

في اليوم التالي، ستقدم مؤشرات مديري المشتريات من اليابان إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة أول لمحة عن نشاط التصنيع والخدمات منذ إطلاق التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب - والتي تم تعليقها جزئيًا الآن - في الثاني من أبريل.

كما يتضمن الأمر أيضًا استطلاعات الأعمال من الاقتصادات الكبرى.

اقرأ أيضاً: الدول الأكثر فقرًا مهددة بدفع الفاتورة الأكبر لرسوم ترامب تقييم أضرار الرسوم من المتوقع أن توفر الصورة المجمعة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في واشنطن فرصة لإجراء تقييمات أولية للأضرار الناجمة عن محاولة ترامب إعادة برمجة نظام التجارة العالمي.

صرحت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي:"ستتضمن توقعاتنا الجديدة للنمو تخفيضات ملحوظة في الأسعار لكنها لن تشمل الركود".

وأضافت: "سنشهد أيضًا زيادات في توقعات التضخم لبعض الدول ونحذر من أن استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة يزيد من خطر ضغوط الأسواق المالية". ما يقوله المحللون؟ تميل توقعات صندوق النقد الدولي إلى التفاؤل خلال الأزمات التي يُحتمل أن تُحدث اضطرابًا. خلال أربع أزمات كبرى، قلّل التقييم الأولي للصندوق للتأثير المباشر على النمو العالمي بمقدار 0.5 %.

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ومهما كانت درجة تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في البداية فإن التاريخ يُشير إلى أن الضربة النهائية ستكون أشد وطأة.

من غير المرجح أن تنقشع الغيوم التي تُخيّم على الاقتصاد العالمي سريعًا حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء المنصرم بأن البنك المركزي الأمريكي "في وضع جيد يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح" قبل النظر في أي تغييرات على السياسة النقدية بينما لم تُصرّح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بما إذا كان عدم اليقين قد بلغ ذروته.

في غضون ذلك، تأمل جورجيفا أن تساهم الأيام المقبلة التي تشهد أيضا اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في تهدئة التوتر في العلاقات التجارية العالمية.

قالت جورجيفا:"نحن بحاجة إلى اقتصاد عالمي أكثر مرونة لا إلى انجراف نحو الانقسام". وأضافت أن اجتماعات واشنطن "توفر منتدى حيوي للحوار". بيانات الولايات المتحدة وكندا في الولايات المتحدة، سيراقب المستثمرون أي تدهور إضافي في ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم عندما تصدر جامعة ميشيجان بيانات أبريل المنقحة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقدم كتاب التقييم الكبير الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء نظرة عن الظروف الاقتصادية الإقليمية ويقدم لمحة عن مدى تأثير السياسة الحكومية وعدم اليقين على قرارات الأعمال. استقلالية الفيدرالي في هذه الأثناء، يُثير ترامب تساؤلاتٍ جديدةً حول ما إذا كان سيسعى للحد من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع تصاعد التوترات في علاقته المتوترة مع البنك المركزي.

حذّر أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، من أي جهودٍ من هذا القبيل.

وفي كندا، تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني يتقدمون بنحو خمس نقاط مما يجعلهم في متناول حكومة الأغلبية وسط حرب تجارية متقلبة مع الولايات المتحدة. تحركات كوريا واليابان من المقرر أن يزور أكبر مسؤول تجاري في كوريا الجنوبية - وزير الصناعة آن دوك جيون - واشنطن يوم الأربعاء في ثالث زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ تنصيب ترامب بهدف بدء المفاوضات في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى أن تكون من بين أوائل الدول التي تقنع الإدارة الأمريكية بتخفيف أو إلغاء التعريفات الجمركية على شحناتها.

وذكرت صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية أن اليابان بدأت بالفعل مثل هذه المحادثات وهي تتطلع الآن إلى مراجعة معايير سلامة السيارات الخاصة بها للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تكشف اليابان يوم الجمعة عن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو فضلا عن مبيعات المتاجر الكبرى. أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع عطلة يوم الاثنين في معظم أنحاء أوروبا، واجتماع محافظي البنوك المركزية لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي سينصبّ معظم الاهتمام على الولايات المتحدة.

ينصبّ التركيز في منطقة اليورو على تقارير المسوحات حيث سيصدر مؤشر ثقة المستهلك في المنطقة يوم الثلاثاء وينشر البنك المركزي الأوروبي استطلاعه للمتنبئين المحترفين في اليوم نفسه.

وصرحت لاجارد الأسبوع الماضي، بعد خفض أسعار الفائدة بأنّ مؤشر تتبع الأجور والمقرر صدوره يوم الأربعاء يشير إلى تباطؤ في نمو الأجور.