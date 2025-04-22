شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل صعوده المذهل أمام الدولار مع استمرار الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد قرب 3400 دولارًا بعد أن شهد بعض عمليات جني الأرباح، حيث لا يزال عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية مسيطرًا بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة وهما الأمران اللذان يدعمان سعر المعدن النفيس، وفق ما ذكرت منصة إف إكس الأمريكية. كيف ارتفع المعدن مجددًا؟ أدى تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن كالذهب نظرًا لتزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بأكثر من 25% منذ وبزيادة 1.43% خلال يوم.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ ما يقوله محللون؟ حول ذلك، صرح محللون في بنك "يو بي إس" وقالوا: إنه قد"أصبحت الحاجة إلى زيادة المخصص التداولي والاختزاني للذهب أكبر عما ذي قبل وصار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل هذه البيئة من تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وضعف النمو وارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية والرغبة في تنويع الاستثمارات بعيدًا عن الأصول الأمريكية والدولار الأمريكي". مشتريات البنوك المركزية علاوةً على ذلك، عمد محافظو البنوك المركزية إلى إضافة الذهب إلى محافظهم الاستثمارية.

كما أضافت الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم معدن الذهب إلى استثماراتها للشهر الخامس على التوالي مما عزز طلبها على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من ناحية أخرى، تبنى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا الأسبوع الماضي مما قلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو.

في غضون ذلك، صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد على الرغم من تباطؤ بعض القطاعات وهذا بدوره قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي ويؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار الأمريكي.