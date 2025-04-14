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فاجأت فتاة لبنانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمعرفتها أسرار المصطلحات المتداولة عند الشباب في السودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن اللبنانية كانت قد خرجت في مقطع فيديو ردت من خلاله على تعليق أحد المتابعين لحسابها.
وفسرت الفتاة اللبنانية التي تلقب نفسها باسم سارة بحري, التعليق الذي قال فيه صاحبه: (السان السائق اللوري دا سلم السمرجحة كل أسرار الدوسان) وسط دهشة واستغراب المتابعين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رداً على تعليق أحدهم قال فيه: (السان السائق اللوري دا سلم السمرجحة كل أسرار الدوسان).. فتاة لبنانية تفاجئ جمهور مواقع التواصل بالسودان بمعرفتها المصطلحات الشبابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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