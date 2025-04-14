شاهد بالصورة والفيديو.. رداً على تعليق أحدهم قال فيه: (السان السائق اللوري دا سلم السمرجحة كل أسرار الدوسان).. فتاة لبنانية تفاجئ جمهور مواقع التواصل بالسودان بمعرفتها المصطلحات الشبابية

فاجأت فتاة لبنانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمعرفتها أسرار المصطلحات المتداولة عند الشباب في السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن اللبنانية كانت قد خرجت في مقطع فيديو ردت من خلاله على تعليق أحد المتابعين لحسابها.

وفسرت الفتاة اللبنانية التي تلقب نفسها باسم سارة بحري, التعليق الذي قال فيه صاحبه: (السان السائق اللوري دا سلم السمرجحة كل أسرار الدوسان) وسط دهشة واستغراب المتابعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)