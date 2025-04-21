نشرت الفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لحق المطربة الشابة, بترند “الذكاء الإصطناعي” الذي استخدمته في فيديو إحدى أغنياتها. الفنانة سخرت من نفسها ضاحكة بعد نشرها المقطع, حيث كتبت عليه (الوش قدر الطالوش), و “الطالوش” هو عبارة خشبة يستخدمها عمال البناء للبياض أو “المحارة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تنشر مقطع فيديو لها وهي تغني بالذكاء الإصطناعي وتسخر من نفسها: (الوش قدر الطالوش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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