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عبر شاب سوداني, عن فرحته الكبيرة بعد عودته لمنزله بالخرطوم, بعد نزوح طويل بسبب الحرب التي اشتعلت بالخرطوم, منتصف أبريل من العام قبل الماضي.
وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن الشاب وصل منزله رفقة صديقه, وبعد تفقده للمنزل عثر على عطور زواجه أو ما يسمى في السودان بــ(الريحة), موجودة كما هي.
ودخل الشاب وصديق في أجواء من الفرح بعد عثورهم على “الريحة”, كما هي ولم تتعرض للسرقة من أفراد المليشيا وبعض المتفلتين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد فرحة شاب سوداني عندما عاد لمنزله بالخرطوم بعد نزوح طويل ووجد “ريحة” زواجه موجودة لم تتعرض لـ(الشفشفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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