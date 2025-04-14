شاهد بالفيديو.. بطريقة طريفة مواطن سعودي يكشف معاناته ويوثق لما فعلته فيه القهوة السودانية بعد أن شربها مع بعض الشباب: (توبة ودي نهاية البشرب جبنة مع سودانيين)

نشر مواطن سعودي, مقطع فيديو طريف حظي بتفاعل كبير من السودانيين, وذلك عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق السعودي لمعاناته بعد شربه القهوة السودانية, مع شباب سودانيين أقنعوه بعدم وجود أثار جانبية لها.

https://www.facebook.com/reel/1906998796804175

وكشف الناشط السعودي, عن معاناته مع السهر بعد عودة للمنزل, حيث دفعه السهر وعدم النوم لنظافة “حوش” المنزل في وقت متأخر من الليل.

وكتب على المقطع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (توبة ودي نهاية البشرب جبنة مع سودانيين, يقول ما تجيب شيء ومن بعد الفجر أنا اتقلب ومافي نوم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)