وزير المالية يطلع مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة لخدمات المشروعات على أولويات الدولة للمرحلة المقبلة

جبريل ابراهيم أطلع د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) على أولويات الدولة للمرحلة المقبلة، متمثلة في تهيئة البيئة لعودة المواطنين ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وأكد الوزير خلال لقائه مساعد الأمين العام جورج دا سيلفا بمجمع الوزارات اليوم بمشاركة وكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي – إهتمام الحكومة بمشروعات إزالة الألغام وتعقيم المدن المتأثرة بالحرب لتهيئة البيئة الصالحة لإستقبال عودة المواطنين إلى مقارهم. بجانب الاهتمام بمشروعات البنى التحتية من طرق وطاقة شمسية ومشروعات الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة، مياه الشرب، التعليم ودعم القطاع الزراعي.

من جانبه أبان جورج أن زيارته الأولى للسودان تستهدف الوقوف على إحتياجات وأولويات البلاد في ظل تداعيات الحرب. ووعد بإبراز ذلك لمنظمات الأمم المتحدة المختصة وشركاء التنمية الدوليين بغرض التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة.

وإتفق الجانبان على مواصلة الحوار للمزيد من التنسيق وإشراك الأطراف المعنية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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