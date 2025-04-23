ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار كرة القدم السودانية, بصورة لنجم المنتخب الوطني الأول, وصانع ألعاب فريق الهلال. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر اللاعب عبد الرؤوف يعقوب, في الصورة المتداولة وهو في إحدى المناسبات بمسقط رأسه بمدينة بورتسودان, شرقي السودان. وكان اللاعب الملقب بــ”روفا”, قد غادر معسكر فريقه بموريتانيا, والذي يشارك بالدوري هناك وعاد إلى أرض الوطن ومسقط رأسه بشرق السودان. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عودة مايسترو الهلال للبلاد, جاءت بغرض الإطمئنان على أسرته بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب مشاركته مع المنتخب وناديه الهلال. وعن الصورة المتداولة ذكر بعض المقربين من “روفا”, أنها كانت في مناسبة زواج أحد أصدقائه المقربين بمدينة بورتسودان. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. بعد أن غادر معسكر فريقه بموريتانيا.. ما هي حقيقة زواج مايسترو الهلال بمسقط رأسه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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