صحة القضارف توجه بإجراء التحوطات اللازمة لأمراض فصل الصيف

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وجهت لجنة طوارئ عيد الفطر المبارك بولاية القضارف خلال اجتماعها الختامي في خامس أيام العيد لمتابعة الخدمات الصحية بالولاية والذي انعقد برئاسة د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة و التنمية الاجتماعية والوزير المكلف، وجهت بإجراء التحوطات اللازمة للاستعداد لأمراض فصل الصيف السحائي وضربات الشمس في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والتي تجاوزت 45 درجة في بعض المناطق وتوفير اللقاحات.
كما أشارت إلى أهمية متابعة مخرجات الزيارات الإشرافية للمؤسسات الصحية التي تمت للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها الذي انعقد بمباني وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بمتابعة تنفيذ قرار حكومة ولاية القضارف القاضي بأيلولة المراكز الصحية للنظام الصحي المحلي ووقف التشغيل الذاتي لها بجانب تكثيف الزيارات الميدانية الإشرافية على المؤسسات العلاجية الخاصة للمساهمة في ضبط وتجويد الأداء.
كما وجهت اللجنة بعمل ورشة عمل عاجلة تضم كافة الجهات ذات الصلة لتوحيد أسعار الخدمات الصحية على مستوى المراكز الصحية بالمحليات فضلا عن تدريب الكوادر العاملة بالمستشفيات على اللوائح والقوانين الإدارية والمحاسبية لضبط الأداء.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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