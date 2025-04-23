النيل الأزرق.. استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال الترتيبات الأمنية

الدمازين - النيل الأزرق إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه بوفد اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية برئاسة العميد الركن مأمون حماد رئيس اللجنة بالانابة يرافقه العقيد الركن فتح الرحمن حمد النيل والعقيد الركن مصلح يعقوب . حيث إستعرض اللقاء مجمل الترتيبات الخاصة بإستكمال ملفات الأفراد التابعين لقيادة القوات المشتركة المشاركين في معركة الكرامة . أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يجئ في إطار التدابير الجارية لإستكمال الترتيبات الأمنية بالإقليم، موضحاً أن اللقاء أمن على أهمية إستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لإستكمال الترتيبات الأمنية المتعلقة بإكمال ملفات القوات المنضوية تحت قيادة القوات المشتركة. وأضاف أن اللقاء أمن على تكوين فريق مشترك يضم ممثلين للسجل المدني وذلك للطواف الميداني على مواقع القوات المشتركة تسهيلاً لإجراءات تكملة الملفات توطئةً لرفعها للسيد رئيس هيئة الأركان على المستوى الاتحادي . وأكد حرص اللجنة على دعم برامج التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة تأمينا لحقوق منسوبي الترتيبات الأمنية بالإقليم. وأبان أن الوفد قدم التهنئة بالانتصارات التي تحققت بالمحاور المختلفة، معلناً إستعداد القوات المدمجة للمشاركة في معركة الكرامة دحراً لمليشيا آل دقلو الإرهابية والتمرد بكافة ربوع البلاد. سونا

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