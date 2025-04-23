فشلت خطة مليشيات التمرد باجتياح معسكر زمزم .. بعد قتل الأطفال وتصفية كبار السن واغتصاب الفتيات وتشريد الضعفاء ونهب كل المتحركات والمنقولات ومواد الإغاثة والتموين داخل زمزم وجدت عصابة دقلو نفسها في مكان مكشوف لايصلح مكاناً للمناورة العسكرية .. المليشيا كانت تخطط لدخول الفاشر عبر ثغرة معسكر زمزم لكنها فوجئت بأن الموقع مكشوف وتحت مرمي المدفعية الدقيقة للجيش الذي استنزف قوات المليشيا التي استنفرها المجرم عبدالرحيم دقلو ..

■ عصابات دقلو بزمزم عرّدت إلي نيالا ومن بين المعردين أبواق المليشيا الإعلامية الذين تم جلبهم من كينيا وكمبالا لتصوير دخول الهارب عبدالرحيم للفاشر ..

■ زعيم ثاني العصابة يتواجد حالياً في منطقة قريبة من زالنجي بعد الفشل الذريع لحشده الذي توعّد به مدينة الصمود الفاشر ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد