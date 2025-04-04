تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره في صباح يوم العيد, الفنانة الضجة مروة الدولية, تقف وسط جمهورها من الشباب. الدولية لبت طلب الشباب الذي ظهروا بالزي القومي السوداني “الجلابية” ورددت لهم أغنية الجديدة التي لقت رواجاً واسعاً (جلابية مجيهة ومكوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في صباح يوم العيد.. شباب سودانيون يحاصرون الفنانة مروة الدولية بأحد شوارع القاهرة والمطربة تلبي طلبهم وتغني لهم (جلابية مجيهة ومكوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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