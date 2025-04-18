والي سنار يشهد تدشين الشرطة المجتمعية حزمة من البرامج الاجتماعية والخدمية بأحياء الولاية

شهد والي ولاية سنار وأعضاء حكومته إطلاق الشرطة المجتمعية بولاية سنار حزمة من المبادرات والبرامج الإجتماعية والصحية والخدمية فى إطار تفعيل العمل المجتمعى عبر لجانها المجتمعية المنتشرة في الأحياء السكنية بالولاية من خلال تدشين البرنامج العلاجى المجاني بمركز صحي الحي الجنوبي والذى اشتمل علي عيادات مجانية ومقابلة أخصائي

ختان أطفال صيدليات تحتوي علي معظم المستحضرات الطبية وبرامج إرشاد نفسى وبرامج ترفيهية استصحابا للجوانب النفسية وما خلفته الحرب من آثار على المجتمع وقد تمت هذه الخطوة بالشراكة مع إدارة التأمين الصحى بالولاية والمقاومة الشعبية ووحدة سنجه الإدارية واللجان المجتمعية.

وفى تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اكد الرائد شرطة حقوقي /متوكل عطا الصديق مدير الشرطة المجتمعية بالولاية على إستمرار المبادرات الإجتماعية والخدمية لمجتمع الولاية وذلك تعزيزا للجهود المجتمعية وتجسيرا لعلاقة الشرطة والمجتمع إنطلاقا من شعار الأمن مسئولية الجميع ويتجلي ذلك في إشراك المجتمع في تحقيق أهداف العملية الأمنية مشيرا بأن هنالك قافلة إصحاح بيئة من قوات الشرطة المجتمعية متجهة لولاية الخرطوم الاسبوع القادم لنظافة وإعمار وإزالة الإنقاض والمخلفات

بمجمعات خدمات الجمهور ( بحرى – الخرطوم أمدرمان ).

المكتب الصحفي للشرطة