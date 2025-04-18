مدير شرطة ولاية الخرطوم يستقبل وزيرالداخلية ومدير عام قوات الشرطة بالنيابة ومدراء القوات ومعتمد اللاجئين

استهل وزير الداخلية الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين يرافقة مدير عام الشرطة بالنيابة ومدراء القوات بوزارة الداخلية ومعتمد اللاجئين زيارة لولاية الخرطوم عقب تحريرها من دنس المليشيا المتمردة

حيث تراس الوزير إجتماع لجنة تنسيق جهود الأمن بولاية الخرطوم وإستمع لتنوير من الوالي ومدراء الأجهزة الأمنية حيث إطمأن علي التنسيق والتعاون بين أعضاء لجنة أمن الولاية.

ومن ثم تراس الفريق سايرين إجتماع هيئة قيادة الشرطة بقاعة إجتماعات شرطة ولاية الخرطوم بحضور مدراء القوات ورؤساء الهيئات والإدارات العامة التي أكملت الإنتقال لولاية الخرطوم ومدراء الدوائر والمحليات بالولاية حيث تلقي تنوير ضافي من مدير شرطة الولاية الفريق شرطة /أمير عبدالمنعم فضل عن الموقف الإداري والجنائي وقد أشاد وزير الداخلية بجهود قوات الشرطة والسجون والدفاع المدني والحياة البرية في تأهيل المقار والأقسام وتحقيق الأمن والإستقرار بالولاية بعد تحريرها من دنس المتمردين ووجه وزير الداخلية بضرورة فرض هيبة الدولة بانتشار الشرطة لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم وتطبيع الحياة المدنية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الوزير قام بتفقد مباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ومعتمدية اللاجئين ورئاسة قوات الجمارك ورئاسة قوات الدفاع المدني ومباني جامعة الرباط الوطني ومستشفى الشرطة ببري إضافة لمباني سجن كوبر الاتحادي ببحري ووقف علي حجم الدمار الذي تعرضت له المباني والمنشات والبنيه التحتية .

المكتب الصحفي للشرطة