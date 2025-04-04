انت الان تتابع خبر العراق يدين العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته قوات الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".وادانت الوزارة، وفقاً للبيان، "بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".

وجددت وزارة الخارجية، "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

