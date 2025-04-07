انت الان تتابع خبر مطالبات بتشكيل لجان تحقيقية وفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وتوت في حديث لـ الخليج 365، إن "الفساد في عقود وزارة الدفاع سابقا وقبل ان يصبح رئيس الوزراء هو رئيس هيئة التسليح والتجهيز، كان يُعد من أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة العراقية منذ سنين طويلة".وأضاف وتوت، أن "هناك حالات فساد في صفقات وعقود تسليح وشراء المعدات العسكرية التي تُبرمها الوزارة، وأحيانا يكون إتمام هذه الصفقات بأسعار مبالغ فيها أو دون تحقيق الشفافية اللازمة ما يؤدي إلى إهدار المال العام".

وتابع عضو الدفاع النيابية، أنه "في بعض الحالات يتم توقيع عقود مع شركات وهمية أو غير مؤهلة لتوريد معدات عسكرية، كما يتم أحيانا دفع رشى للمسؤولين في الوزارة لتوقيع عقود مع شركات معينة مقابل عمولات".

وأشار وتوت الى ان "بعض المعدات العسكرية التي يتم استيرادها لا تصلح للاستخدام الفعلي أو تكون دون المواصفات المتفق عليها "، لافتا الى ان "هناك جهات تتستر على هذا الموضوع مما يعرقل فتح هذه الملفات واحالتها الى القضاء".

وطالبت عضو الدفاع النيابية، بـ"تشكيل لجان تحقيقية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز".

