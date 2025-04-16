انت الان تتابع خبر هولندا تطلع العراق على تقرير يخص قصف تسبب بضحايا مدنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "خلال الاتصال، أطلع الوزير الهولندي فؤاد حسين على مضامين التقرير المقدَّم إلى البرلمان الهولندي بشأن الغارات الجوية التي نفّذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الهولندي ضد مواقع لتنظيم داعش في عام 2015، والتي أدّت إلى وقوع ضحايا من المدنيين".

وأوضح بريكلمانس أن "التقريرالصادر عن لجنة خاصة، أوصى بتقديم تعويض للمدينة المتضرّرة من خلال تنفيذ مشاريع خدمية"، مشيراً إلى استعداد الحكومة الهولندية لدراسة بعض المقترحات المتعلقة بمشاريع جديدة، وطلب من الوزير المساهمة في تقديم أفكار بهذا الشأن.

وفي جانب آخر تناول الجانبان عمل بعثة حلف الناتو في العراق، حيث أعربا عن تقديرهما لدور البعثة في مجال التدريب والتعاون المثمر مع وزارة الدفاع العراقية.

كما تطرّق الجانبان إلى المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن دعمهما لهذه الحوارات، متمنّيْن لها النجاح بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.