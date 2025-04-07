انت الان تتابع خبر كتائب حزب الله تفند رواية "رويترز" بشأن "نزع السلاح" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لكتائب حزب الله في بيان، "نشرت وكالة رويترز للأنباء، بتاريخ 7 نيسان الجاري، تقريراً، تضمّن تصريحات نُسبت إلى ما سمته (قائد في كتائب حزب الله)، وهي لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة، وإزاء ذلك، نؤكد أن لا وجود لأي تصريحات للكتائب في وسائل الإعلام، إذ أن التصريحات تنحصر فقط بالمتحدث الرسمي السيد محمد محي، والناطق العسكري السيد جعفر الحسيني، ودونهما تُدرج ضمن إطار الكذب والافتراء".وأضافت: "في الوقت الذي ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الدقة والمصداقية في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية لوسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يمارسون التضليل ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية، حفاظا على معايير الصدق والموضوعية وقواعد النشر الصحفي المعتمدة، فضلا عن حماية الجمهور والرأي العام من حملات الكذب والتزييف".

ونقلت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن 10 قادة وسياسيين ومسؤولين عراقيين، معلومات عن استعداد الفصائل العراقية "لنزع سلاحها" لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة.

وقالت رويترز في تقرير تابعته الخليج 365، ان عشرة من كبار القادة والمسؤولين العراقيين قالوا لرويترز إن عدة جماعات مسلحة قوية في العراق تستعد لنزع سلاحها لأول مرة لتجنب خطر تصعيد الصراع مع إدارة ترامب الأمريكية، مبينة ان الخطوة جاءت عقب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون اميركيون الى العراق.

