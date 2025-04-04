الخارجية الفلسطينية تدين تدمير الاحتلال لمستودع طبي سعودي جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قصف الاحتلال الإسرائيلي وتدميره مستودعًا تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.

ونددت بتصعيد العدوان الإسرائيلي، واستهدافه المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل تحت الفصل السابع؛ لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم والمجازر المفتوحة ضد المدنيين الفلسطينيين، ولفتت النظر إلى ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار.

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