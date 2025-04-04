شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ألمانيا تعتزم إضافة مسيرات متفجرة إلى ترسانتها والان نبدء بالتفاصيل

الذخائر الانتحارية

الطائرات المسيرة المتفجرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا، عزمها على شراء طائرات مسيرة متفجرة لأول مرة، في وقت تعزز برلين استثماراتها في قواتها المسلحة لمواجهة التهديد الروسي.وقّعت الحكومة عقدين لشراء ما يُسمى "الذخائر الانتحارية"، حسبما صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع ميتكو مولر في مؤتمر صحافي دوري.ويمكن لهذه الطائرات المسيرة أن تحوم فوق ساحة المعركة حتى يتم تحديد الهدف، وهي مُجهزة بشحنات ناسفة وتنفجر عند اقترابها من هدفها أو اصطدامها به.وأكد مولر أن ألمانيا "تبذل جهودا كبيرة" لتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.وقال إن الوزارة طلبت ما يكفي من الطائرات المسيرة لتسليمها مباشرة للجنود لاختبارها، دون أن يُسمّي جهات البيع.وسيتخذ الجيش بعد الاختبارات الأولية قرارات بشأن نشر الطائرات المسيرة على نطاق أوسع، والتي يمكن توجيهها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.وعندما سُئل مولر عما إذا كانت الطائرات المسيرة ستُشغل بشكل ذاتي قال إنه بالنسبة لألمانيا "من الواضح أن القرار بشأن استخدام الأسلحة يعود للأفراد"، مضيفًا: "هذا لن يتغير".وتدفع الشكوك حول الضمانات الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا إلى التخطيط لزيادة الإنفاق الدفاعي.وأقرت الحكومة الألمانية الجديدة الشهر الماضي تعديلات على قيود الإنفاق الصارمة في البلاد، ما يُمهد لاستثمارات جديدة بمئات مليارات اليوروهات في الدفاع والبنى التحتية.