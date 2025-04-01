اليكم ما حلّ بالفتاة التي قاضت جيفري إبستاين..قصتها مؤلمة

ميرنا وليد - بيروت - نقلت وسائل إعلام عالمية حديثا عن الفتاة التي قاضت جيفري إبستاين، اذ دهسها باص مدرسي وساءت حالتها، ورددت: "لدي أيام معدودة للعيش".

على صعيد آخر كانت قد تعرضت تايلور سويفت مؤخرا لانتقادات بعد ظهورها في حفل غولدن غلوب، وذلك على خلفية ظهور اسمها ضمن وثائق رسمية من المحكمة الفيدرالية في نيويورك، ضمت أسماء أشخاص ربما تورطوا مع جيفري إبستاين، في قضايا غير أخلاقية.

تضمنت الوثائق أسماء أكثر من 170 شخصاً، من بينهم سياسيون ربطتهم علاقات بأبستين، الذى توفي في السجن بنيويورك في آب 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات.

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