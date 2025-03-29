الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في خان يونس موقعا أطلقت منه قذائف هاون على قواتنا

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، استهداف موقع في خان يونس أطلقت منه اليوم قذائف هاون على القوات الإسرائيلية.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي يشنّ موجة هجمات واسعة على قطاع غزة وسط دوي انفجارات عنيفة".

في وقت سابق، كشفت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، عن سقوط 21 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، 13 منهم جنوبي القطاع.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة في 18 آذار الحالي، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع.

في حين خلفت الحرب على القطاع المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.