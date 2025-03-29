جمعية الأرض حذرت من قلع أشجار الزيتون وإنشاء منطقة صناعيّة في أراضٍ للرهبانيّة المارونيّة في بصرما

أفادت جمعية الأرض - لبنان، في بيان، عن قلع اشجار الزيتون في بلدة بصرما- الكورة.

وأوضحت في أنّ "في تشرين الثاني 2023، دقّت جمعيّة الأرض لبنان ناقوس الخطر بشأن مشروع إنشاء منطقة صناعيّة في أراضٍ تابعة لدير سيدة النجاة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في بصرما- قضاء الكورة، الذي يهدّد 200 ألف متر مربع من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة. حذّرنا، اعترضنا، سلطنا الضوء على المخالفات القانونيّة والمعارضة الشعبيّة والرهبانيّة دون جدوى. فرغم كل الحجج والبراهين، بدأ التنفيذ فجأة، بدأت الجرافات منذ بضعة أيام بالحفر وبدأ قلع أشجار الزيتون المعمّرة ليتحوّل سهل بصرما الخصب إلى مدينة صناعيّة ملوّثة خلافاً للقوانين".

وقالت الجمعية: "بناء على شكوى قدّمتها جمعيّة الأرض لبنان، طلب وزير البيئة السابق ناصر ياسين إعداد دراسة تقييم أثر بيئي. لكن، وبطريقة مشبوهة ودون أي تبرير منطقي، عاد الوزير ياسين ليخفّض المعايير القانونيّة إلى مجرد فحص بيئي مبدئي ووافق عليه بتاريخ 24 كانون الأول 2024، متجاهلًا رفض سكان المنطقة والرهبان وكل من يدافع عن البيئة، رغم اعتراض الفاتيكان وفتح تحقيق حول تزوير وثائق تأجير الأرض، لم ينتظر المنفذون القرار النهائي، بل استغلّوا الوقت لتدمير الأرض قبل صدور أي حكم اعتماداً لسياسة الأمر الواقع".

وشددت على ان "المشروع لا يراعي البيئة ولا يناسب أهل المنطقة، ولا يوفّر فرص العمل التي يروّج لها، المطلوب: وقف فوري للأعمال الجاريّة ومنع استمرار للتدمير، وفتح تحقيق حول المخالفات القانونيّة والإدارية التي سمحت بتمرير المشروع رغم عدم استيفائه الشروط البيئيّة، ومحاسبة المسؤولين عن التخريب الحاصل، والتعويض عن الضرر البيئي والإقتصادي الذي لحق بسهل الكورة".

وختمت الجمعية: "نضع هذه القضيّة برسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووزراء البيئة والصناعة والزراعة، ونواب قضاء الكورة، ورئاسة الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة: هل ستقفون متفرجين على مجزرة جديدة بحق البيئة اللبنانيّة؟".