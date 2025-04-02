السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 564 سلة غذائية في بلدة دير عمار شمال لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 564 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في بلدة دير عمار بمحافظة شمال لبنان، استفاد منها 2.820 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية في الجمهورية اللبنانية لعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.

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