شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 234 ألف زائر لمعرض "أول بيت" خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تاريخ المسجد الحرام

تجربة معرفية متكاملة

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد زوار معرض "أول بيت" خلال شهر رمضان 234.468 ألف زائر، الذي نظمته الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان الماضي.ويهدف المعرض إلى سرد تاريخ بناء الكعبة المشرفة عبر العصور، بدءًا من عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام حتى اليوم الحاضر، ومراحل بنائها من خلال عروض مرئية، وموشن جرافيك، ومقتنيات تاريخية.بالإضافة إلى شاشات تفاعلية تقدم المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، ما يُثري التجربة المعرفية للحاضرين.ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود الهيئة لتعريف المسلمين بتاريخ المسجد الحرام ومعالمه المقدسة، باستخدام التقنيات التفاعلية، التي تتيح للزوار الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن معالم الكعبة وتاريخها.واحتوى المعرض على عدة محاور رئيسية، من بينها قصة بناء الكعبة المشرفة، والتغيرات التي طرأت عليها عبر العصور، والأدوات المستخدمة في صيانتها وغسلها ومراحل صناعة كسوتها.إلى جانب تسليط الضوء على معالمها.

وقدم المعرض تجربة معرفية متكاملة للزوار والمعتمرين من خلال عروض مرئية، وموشن جرافيك، ومقتنيات تاريخية.

إلى جانب شاشات تفاعلية تعرض المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، ما يُثري تجربة الزوار ويعزز فهمهم لتاريخ الكعبة المشرفة.

