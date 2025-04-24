الامارات | حمدان بن محمد: دبي تواصل ريادتها بتوفير بيئة عالمية حاضنة للإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، جانباً من فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، ضمن «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

واستهل سموّه زيارته للحدث - الذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك، و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين، ومشاركات بارزة من 100 دولة - بجولة في المعرض المصاحب، حيث اطّلع سموّه على أبرز الابتكارات والحلول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من التجارب التفاعلية والمشاركات الدولية، بما في ذلك جناح «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، وورشة عمل «غوغل كلاود» التي تناولت المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في دعم الشركات الناشئة.

كما زار سموّه جناح «الاتحاد الدولي لرواد الأعمال الصينيين» (SIEF)، الذي سلّط الضوء على الشركات الناشئة الصينية، مُقدماً منصة واعدة لتعزيز التعاون واستكشاف فرص استثمارية مستقبلية، وشملت الجولة كذلك زيارة جناح جمهورية كوريا، الذي عكس من خلال مشاركته أبرز ما توصلت إليه الشركات الكورية من تقدم تقني وروح ريادية مبتكرة، في سياق بيئة أعمال محفزة ومزدهرة.

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى الجلسات الحوارية ضمن أجندة الحدث، التي شهدت مشاركة نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاع الذين ناقشوا موضوع «الذكاء الاصطناعي للجميع»، واستعرضوا سبل تعزيز الوصول الشامل والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء مستقبل مترابط ومستدام للجميع.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل دبي ريادتها في توفير بيئة حاضنة عالمية للإبداع والتعاون والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانتها على خريطة الابتكار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.. وسندعم كافة الجهود والفعاليات والمبادرات لتسخير التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وخلق فرص جديدة لأفراد المجتمع».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن فعاليات (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، شهدت اليوم (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي) من تنظيم مركز دبي المالي العالمي الذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك، و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين، ويستقطب مشاركات بارزة من 100 دولة، في حدث يؤكد مكانة دبي على خريطة مستقبل الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها لكبرى الشركات، وأبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم».

رافق سموّه خلال الزيارة سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر بن سلطان العلماء، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.

ويُتيح الحدث - الذي ينظّمه «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات - مساحة كبيرة من الفرص القيمة للتواصل والتعاون، وتبادل المعارف والخبرات، بما يرسّخ مكانة دبي في طليعة الاقتصاد الرقمي العالمي، وتتمتع دبي بمنظومة مزدهرة للذكاء الاصطناعي، حيث تعمل حالياً أكثر من 800 شركة مُتخصصة في هذا المجال في الإمارة، وقد اختارت 66% منها المدينة مقراً عالمياً لها.

واستضاف «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ما يزيد على 100 متحدث من منظمات عالمية رائدة لمناقشة واستكشاف الموضوعات الرئيسة المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والاستثمار والتطبيقات الواقعية، من خلال أكثر من 40 جلسة، وأكثر من 30 طاولة مستديرة، وورشة عمل.

ويضم الحدث نخبة من أبرز المتحدثين، من بينهم: نائب الرئيس العالمي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون، الدكتور فيرنر فوغلز، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «جي إي هيلث كير»، بارميندر بهاتيا، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أولا»، بافيش أجراوال، والرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا والابتكار العالمي في شركة «شنايدر إلكتريك» للابتكار، سكوت هاردن، والرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، توماس براموتيدهام، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، حسن فردان الفردان، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كادينس ديزاين سيستمز»، الدكتور أنيرود ديفجان، والمؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة «سينس تايم»، الدكتور شو لي، والرئيس التنفيذي لشركة فيكتارا، الدكتور عمرو عوض الله، والرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة «غرافكور»، نايغل تون، والمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، سالم حميد المري، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبليو بي بي»، دانيال هولم.

تناولت الجلسات الحوارية في اليوم الأول من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» قدرة الذكاء الاصطناعي على ربط المجتمعات العالمية، واستعرضت تأثيره التحويلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والرعاية الصحية والنقل واستكشاف الفضاء، واستعرض المتحدثون والمشاركون إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقدموا رؤى حول كيفية الاستفادة منه لبناء تجارب عملاء ذكية، وتحقيق أهداف رقمية طموحة.

حمدان بن محمد:

. دبي تعزز مكانتها على خريطة الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

. ندعم الجهود والفعاليات والمبادرات لتسخير التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وخلق فرص جديدة لأفراد المجتمع.