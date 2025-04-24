الامارات | رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، كلاوديا شاينباوم، مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تنميتها ودفعها إلى الأمام، بما يخدم أولويات التنمية المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أن احتفاء دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية، العام الجاري، بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1975، يمثل مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق تطور نوعي في العلاقات التنموية خلال السنوات المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة، وكلاوديا شاينباوم، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.