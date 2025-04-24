الامارات | الياسي: دموع ابنتي على أطفال غزة دفعتني إلى الانضمام لـ «الفارس الشهم 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الطبيب الإماراتي، نافع الياسي، أن دموع ابنته الصغيرة عند رؤيتها مشاهد استهداف أطفال غزة، دفعته للانضمام إلى حملة «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات في نوفمبر 2023، لدعم ضحايا الحرب في غزة، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وقال الياسي، المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت ابنتي الصغيرة تخبر معلميها بكل فخر أن والدها يعالج الجرحى في غزة، وذات يوم أثناء اصطحابي لها من المدرسة، اقتربت مني معلمة فلسطينية والدموع في عينيها، وقالت: (شكراً لأنك ساعدت أهلي في غزة)، تلك اللحظة حملت مشاعر مضاعفة من الفخر والمسؤولية، وجعلتني أدرك عمق الأثر الذي تتركه هذه المهمة، ليس فقط في نفوس المصابين، بل في وعي أبنائنا أيضاً».

وقدّم الياسي خدماته الطبية لمدة شهر في المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح، وأسهم في علاج المصابين والجرحى وسط ظروف صعبة وأوضاع طبية حرجة، وأوضح أن رحلته إلى غزة لم تكن عابرة، بل كانت شاهداً على مآسٍ إنسانية.

وأشار إلى أنه تطوع ضمن الفريق الطبي الإماراتي، الذي دخل غزة في أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الثانية من الحملة الإنسانية التي أطلقتها الدولة «الفارس الشهم 3»، وشملت بناء مستشفى ميداني داخل غزة لعلاج المصابين والجرحى، وأضاف: «عملت لمدة شهر وسط تحديات كبيرة، لكن حجم التأثير الإيجابي في حياة الناس، هوّن كل مشقة وجدتها هناك».

وشرح تفاصيل رحلة الوصول إلى غزة قائلاً: «الطريق إلى غزة لم يكن سهلاً، إذ بدأت الرحلة من الإمارات إلى مدينة العريش المصرية، ثم استقل وفد الأطباء مركبات برية حتى معبر رفح، وصولاً إلى المستشفى الميداني المُقام داخل أحد الملاعب في مدينة رفح الفلسطينية، حيث توافدت عشرات الحالات الحرجة، وأُجريت العمليات الجراحية في ظروف استثنائية وصعبة».

وروى الياسي تفاصيل معايشته لمشاهد إنسانية صعبة، قائلاً: «أن تكون سبباً في وصول دواء إلى مريض هناك، يعني أنك تعطي معنى لكل ما تعلمته في الطب»، وأوضح الياسي أنه تعامل خلال وجوده في المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح مع حالات طبية معقدة وسط ظروف شديدة القسوة، أبرزها حالة طفلة كانت تعاني حموضة دم مزمنة بسبب خلل في الكلى، إلى جانب إصابتها بالجفاف وسوء تغذية حاد، وأشار إلى أنه أشرف على علاجها وكان يتواصل مع زملائه الأطباء في الإمارات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لها بشكل يومي، حتى استعادت عافيتها.

ولفت إلى أنه بعد عام كامل من عودته إلى الإمارات، صادف والدتها بأحد المراكز الطبية في الدولة، لتخبره أن الطفلة تعافت تماماً، وأشار إلى أنه لم يعرف الطفلة بعدما تغيّرت كلياً لتعافيها من الجفاف، ووصف تلك اللحظة بـ«الفرح الإنساني النقي الذي لا يُقارن».

وذكر أن الأطفال هناك يعلمون الكبار دروساً في الصبر والثبات، وسط ظروف لا تحتملها القلوب، وسرد قصة أخرى تركت في قلبه أثراً كبيراً، وهي قصة الطفل (محمد)، قائلاً: «خلال استراحتي مع عدد من الأطباء في الخيمة، جاء إلينا مدير المستشفى ليبلغنا بوجود حالة عاجلة لطفل يُدعى (محمد)، يبلغ من العمر 10 أعوام، أصيب بشظايا أدت إلى تهتك في أمعائه، وكسر في ساقه، وخروج عينه اليمنى من مكانها، وبدا الوضع شبه ميؤوس منه».

وأضاف: «طالب المدير الأطباء بنقله فقط ليحظى بمسكنات الألم، وإن كان لابد أن يموت، فليكن ذلك بكرامة، لكننا أصررنا على إجراء التدخل الجراحي، واستطعنا معالجة الجروح الداخلية، وعند فحص العين وجدنا أنها خرجت بالكامل، وأبلغنا والدته بأن العين فُقدت، لكنها أجابت بثبات (الحمدلله.. مش عينين)، وكانت تلك اللحظة من أكثر اللحظات التي صدمتني، وجعلتني أتساءل (كيف تحتمل أم هذا الكم من الألم، وتقول الحمد لله؟)».

وأوضح أن الطفل تحسّنت حالته تدريجياً، لكنه كان يعاني آثار التخدير، ويخاف منه كلما رآه، ويقول: «راح تقتلني»، ويرفض الحليب الذي كان يقدمه له، كونه المسؤول عن تغذية الأطفال.

وتابع: «في ما بعد نُقل الطفل خارج القطاع للعلاج، وتم تركيب عين زجاجية له».

وفي مشهد إنساني آخر، يروي الياسي أن طبيب جراحة عظام، أبلغه عن حالة طفلة تُدعى (زهراء - سبع سنوات)، كانت ضحية انفجار، وفقدت أسرتها بالكامل، ولم يتبقَّ لها سوى خالتها.

وقال: «(زهراء) كانت تعاني فوبيا القصف، شاحبة وخائفة وتبكي باستمرار، تشتكي من الحرارة المرتفعة وتسارع نبضات قلبها، فضلاً عن حاجتها إلى نقل دم عاجل، لكن فصيلة دمها (B-)، وهي نادرة، ويصعب توفيرها هناك».

وأشار إلى أن خالتها تواصلت مع أحد الأقارب، واستطعنا توفير كمية الدم اللازمة لها خلال أربع ساعات فقط، وتحسّنت حالتها بشكل تدريجي، وبعد عودتي بأسبوع، علمت أنها نُقلت إلى الإمارات للعلاج، وتوجهت لرؤيتها وكانت الابتسامة تعلو وجهها، بعدما أصبحت بصحة جيدة.

وقال الياسي إن تلك الشهادات الصادقة كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى توثيق تجربته في كتابه الصادر حديثاً بعنوان «تحت الأنقاض.. يوميات طبيب إماراتي في غزة»، ويضم 15 قصة حقيقية تنقل جانباً إنسانياً مؤثراً من واقع الحرب، بعيداً عن التهويل والمبالغة، حيث يعكس لحظات صادقة تعبر عن معاناة المدنيين والجرحى، ويهدف إلى حفظ ذاكرة الميدان، وتعريف الأجيال القادمة بالحقيقة التي عاشها خلال عمله في المستشفى الميداني برفح.

أما عن سبب تسمية الكتاب بـ«تحت الأنقاض»، فيوضح الياسي أن العنوان مستوحى من عبارات خطها ذوو المفقودين على جدران البيوت المهدمة، مثل «حسام تحت الأنقاض»، التي كانت تعبّر عن الأمل في العثور على أحبتهم أحياء، ذاكراً أن تلك الكلمات ومشاهد الدمار التي رافقته يومياً، كانت تختصر حجم الألم والرجاء الذي يعيشه سكان غزة تحت القصف، فكان العنوان انعكاساً صادقاً لتفاصيل عاشها بنفسه.