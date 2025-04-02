شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تضييق الاحتلال.. برنامج الأغذية العالمي يعتزم غلق مخابزه في غزة والان نبدء بالتفاصيل

إغلاق 6 مخابز الشهر الماضي

39 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سوف يغلق جميع مخابزه في قطاع غزة، مع تناقص الإمدادات بعد أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي القطاع أمام جميع الواردات قبل نحو شهر.وقال برنامج الأغذية العالمي في مذكرة وزعت على منظمات الإغاثة بأنه لم يعد بإمكانه تشغيل مخابزه المتبقية، والتي تنتج الخبز الذي يعتمد عليه الكثيرون.وأوضح أنه يعطي الأولوية لمخزونها المتبقي لتقديم مساعدات غذائية طارئة وتوسيع توزيع الوجبات الساخنة.وقالت أولجا تشيريفكو، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن برنامج الأغذية العالمي بصدد إغلاق مخابزه المتبقية البالغ عددها 19 بعد إغلاق 6 مخابز الشهر الماضي.وأضافت أن مئات الآلاف من السكان يعتمدون عليها.

استشهد 39 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي يوم الثلاثاء، طال مخيمات ومدن قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات القطاع أن معظم الشهداء جرى انتشالهم من المنازل والخيام التي نزحوا إليها، بالإضافة إلى قصف مركبات كانت تقل نازحين خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، التي أجبر الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني من سكان بلدات النصر والشوكة شرق رفح على النزوح، على وقع عمليات القصف الإسرائيلي المكثف وتقدم دبابات الاحتلال في المحاور الشمالية من المدينة.