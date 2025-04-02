السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في بلدة الزريقية بمحافظة ريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.143 من التمور في بلدة الزريقية بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، يستفيد منها 1.143 أسرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.

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