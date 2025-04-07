شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل ينفي وجود عاصفة ضخمة على الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى المهتم بأخبار الطقس، وليد سليمان الحقيل، ما تم تداوله مؤخراً حول وجود عاصفة غبارية ضخمة تضرب منطقة الرياض والمناطق المجاورة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُفيد بقدوم عاصفة رملية قوية ستبدأ من يوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء، مع الإشارة إلى أن الرياض ستكون من أكثر المناطق السعودية تضرراً.

وعلق “الحقيل” على الفيديو قائلاً: “انتشر هذا المقطع، مدري من صاحبه، لكن المذكور غير صحيح.. هو بناه على وجود رياح نشطة.”

وأوضح قائلاً: “نعم، فيه نشاط رياح ممكن يغبر على الرياض وما حولها، بسبب حركة الرياح وطبيعة الأرض، لكن عاصفة ضخمة لا يوجد على الرياض ولا ما حولها.”