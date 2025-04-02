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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 132 حقيبة ملابس في محافظة ريف دمشق

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 132 حقيبة ملابس في محافظة ريف دمشق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 132 حقيبة ملابس للأسر ذات الاحتياج بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، يستفيد منها 132 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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