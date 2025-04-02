السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 132 حقيبة ملابس في محافظة ريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 132 حقيبة ملابس للأسر ذات الاحتياج بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، يستفيد منها 132 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

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