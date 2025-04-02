السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 132 حقيبة ملابس في محافظة ريف دمشق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 132 حقيبة ملابس في محافظة ريف دمشق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 132 حقيبة ملابس للأسر ذات الاحتياج بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، يستفيد منها 132 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.
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