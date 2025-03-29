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الامارات | محمد بن راشد: مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم

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  • الامارات | محمد بن راشد: مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 مارس 2025

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الامارات مستمرة في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم لما فيه خير شعبنا ودولتنا.

جاء تصريح سموه خلال استقباله رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" اليوم ميلويكو سباجيك.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" :"نعمل على تطوير علاقاتنا في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والسياحة مع جمهورية مونتينيغرو .. ووقعت دولة الإمارات خلال زيارته اتفاقيتين للسياحة والاقتصاد معهم".

وختم سموه بالقول: "مستمرين في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم لما فيه خير شعبنا ودولتنا. "

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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