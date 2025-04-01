بسمة بوسيل: "خلاص الدرس فوقني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أغنيتها بعنوان "في شرع مين" من كلمات أدهم معتز، ألحان محمد عبد المجيد، وتقول كلماتها:
"ده في شرع مين
ان انت توجع قلبي و افضل اتفرج
لأ دة انت فعلا بتهرج
ماهو مين يشوف موته بعينيه
يفضل ثابت ولا يتحرك
في كدابين
لكن في زيك كدبهم بيفوق حده
قَفَلِت بيبانك و اتسدوا
يا خسارة اللي ببني فيه
وفي ثانية جيت انت تهده
ياما انت كريم
يارب عشان بتلحقني
من الوهم اللي غرقني
خلاص الدرس فوقني .
. و اديني مشيت
دة جرح قديم
ماعنديش نية يتكرر
وجودك سم بيمرر
حياتي و فوق ماتتصور .. انا استكفيت
لو ليك مكان
كان ليك زمان دلوقتي مابقاش متبقّي
حبك بيخنق و يشقّي
هنساك عشان ارتاح خلاص
و اظن يعني دة من حقي
سيبتك عشان
انت اللي زيك اخره يتساب بسهولة
و ياسيدي سهلة و محلولة
بعدك هقابل تاني ناس
و امشي سكك مش مقفولة".
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