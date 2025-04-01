بسمة بوسيل: "خلاص الدرس فوقني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أغنيتها بعنوان "في شرع مين" من كلمات أدهم معتز، ألحان محمد عبد المجيد، وتقول كلماتها:

"ده في شرع مين

ان انت توجع قلبي و افضل اتفرج

لأ دة انت فعلا بتهرج

ماهو مين يشوف موته بعينيه

يفضل ثابت ولا يتحرك

في كدابين

لكن في زيك كدبهم بيفوق حده

قَفَلِت بيبانك و اتسدوا

يا خسارة اللي ببني فيه

وفي ثانية جيت انت تهده

ياما انت كريم

يارب عشان بتلحقني

من الوهم اللي غرقني

خلاص الدرس فوقني .

. و اديني مشيت

دة جرح قديم

ماعنديش نية يتكرر

وجودك سم بيمرر

حياتي و فوق ماتتصور .. انا استكفيت

لو ليك مكان

كان ليك زمان دلوقتي مابقاش متبقّي

حبك بيخنق و يشقّي

هنساك عشان ارتاح خلاص

و اظن يعني دة من حقي

سيبتك عشان

انت اللي زيك اخره يتساب بسهولة

و ياسيدي سهلة و محلولة

بعدك هقابل تاني ناس

و امشي سكك مش مقفولة".