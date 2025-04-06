شكرا لقرائتكم خبر عن لوسي تكشف سبب دخولها المستشفى أثناء تصوير فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة لوسي خلال ندوة تكريمها بتليفزيون الخليج 365، أن هناك مشهدًا في مسلسل فهد البطل لم تقم بتصويره بسبب مرورها بوعكة صحية، ودخولها المستشفى، حيث قالت: دخلت المستشفى لمدة 13 يومًا، وخرجت على مسئوليتي يوم تصوير فرح فهد البطل على كانريا، حيث كان من المفترض أنها هي من وعدته بإقامة هذا الفرح.

وتابعت: بالإضافة إلى أن تصوير هذا اليوم كلف الإنتاج حوالي 3 ملايين جنيه، طلبت حينها من الطبيب أن أخرج للتصوير ولكنه أشترط على أن أعود فورًا للمستشفى بعد الانتهاء من التصوير، وخرج معي طبيب وممرضة، وبعد انتهاء التصوير عدت فورًا للمستشفي، والسبب في مرضي هو رائحة بخور العود.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

