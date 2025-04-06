شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عزت زين: مسئوليتي اتجاه بلدي الفيوم أخرت سعيي للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير عزت زين خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: أنا من محافظة الفيوم، وهي مدينة هادئة وبسيطة، لكنني أشعر دائمًا بأنها محرومة فنيًا وثقافيًا، وكثيرًا ما يتملكني تساؤل: إذا كان كل من يطمح في تحقيق ذاته يتجه إلى القاهرة، فما هو مصير الأقاليم؟ لهذا كنت حريصًا طوال الوقت على أن تبقى عيني على الفيوم، وأن أخصص جزءًا كبيرًا من اهتمامي لهذا الجانب، حتى أكثر من فكرة الاحتراف نفسها.

وعن أسلوبه الهادئ وأدائه الرصين في الأدوار الذي يقدمها قال: على المستوى المهني، فأؤمن أن امتلاك منهج واضح في التعامل مع أي شخصية هو أساس النجاح. فقبل أن أؤدي أي دور، أطرح على نفسي عشرات الأسئلة حول الشخصية: من هي؟ كيف تفكر وتشعر؟ ما طبيعة العمل؟ من جمهوره؟ وكيف يمكن تقديم الشخصية بأبعادها المختلفة لتصل إلى الناس بصدق وعمق؟ وهذا بالتأكيد يجعلني أصل لهذا الأداء.

وشارك الفنان القدير عزت زين خلال المارثون الرمضاني في مسلسلين هم مسلسل الأميرة ظل حيطه وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

وكذلك مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.