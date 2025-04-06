إيمان عبد العزيز تفجع بوفاة إبنها

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة الممثلة السورية إيمان عبد العزيز، التي اشتهرت بدور "أم خاطر" في مسلسل "باب الحارة"، بوفاة إبنها البكر عبدالرزاق حكيم بشكل مفاجئ.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُعرف بعد أسباب الوفاة أو تفاصيل مراسم الدفن والعزاء، فيما خيّم الحزن على محبي الممثلة السورية وزملائها الذين عبّروا عن تعاطفهم الكبير مع مصابها الجلل.

بدأت إيمان مسيرتها الفنية عام 1990 من خلال مسلسل "الزاحفون"، بعد أن شجّعها الفنان تيسير السعدي على دخول مجال التمثيل. شاركت لاحقًا في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية، من أبرزها "المحكوم" عام 1996، و"يوميات جميل وهناء"، و"الرجل س"، و"باب الحارة".

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