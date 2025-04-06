خبر حزين لعشاق المصارعة .. إصابة جون سينا بهذا المرض الخطير

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المصارع والممثل الأميركي جون سينا عن مروره بتجربة صحية صعبة، تمثلت في إصابته بسرطان الجلد مرتين، نتيجة سنوات من التعرض المباشر لأشعة الشمس دون استخدام أي واقٍ، وهو ما سبّب له أضرارًا جلدية تطلبت تدخلاً طبيًا.



وفي مقابلة صحفية، أوضح سينا أن القصة بدأت بظهور بقعة غريبة على صدره، ما دفعه لاستشارة طبيب مختص بالأمراض الجلدية، حيث تبيّن أنها خلية سرطانية، خضع على إثرها لجراحة لإزالتها. لكن بعد مرور عام، عادت المشكلة لتظهر مجددًا في نفس المكان، ما استدعى جراحة ثانية.

سينا اعتبر هذه التجربة بمثابة تنبيه مهم، دفعه لإعادة التفكير في أسلوب حياته، خصوصًا فيما يتعلق بحماية بشرته من أشعة الشمس، مشيرًا إلى أنه لم يكن يدرك حجم الخطر الحقيقي إلا بعد أن واجهه.

وتُعد هذه الحالة تذكيرًا بأهمية العناية بالبشرة والوقاية من الشمس، خاصة أن سرطان الجلد يُعتبر من أكثر أنواع السرطان انتشارًا حول العالم، ويصيب عادة المناطق المعرضة للشمس بشكل متكرر.