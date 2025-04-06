شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الفجيرة للمونودراما الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الحادية عشرة من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما والتي تحمل شعار" الفجيرة تجمعنا" يوم الخميس القادم الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم 18، وذلك بمشاركة 50 دولة وأكثر من 500 ضيف من الشخصيات المؤثرة والرائدة في المجال المسرحي، فيما ستُعرض 19 مسرحية مختارة تمثل مدارس وأساليب إبداعية متنوعة.

ويشهد مهرجان الفجيرة للمونودراما، تنظيم ورش عمل والتي يشرف على إدارتها الفنان حمد الظنحاني، وجلسات حوارية تجمع كبار المسرحيين والنقاد، لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، إلى جانب مسابقة كبرى لنصوص المونودراما تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة. كما تتخلل المهرجان فعاليات تراثية تسلط الضوء على الموروث الثقافي للفجيرة، بالإضافة إلى أضخم تظاهرة لمسرح المونودراما المدرسي، ما يعزز دور المسرح في تنمية الإبداع لدى الأجيال الشابة.

وتستضيف ثلاثة مسارح رئيسية فعاليات المهرجان، حيث ستتنافس العروض المسرحية على جوائز مجزية تُمنح للأوائل الثلاث. وينطلق الحدث بحفل افتتاح ضخم يقام على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين العرب والعالميين، ليؤكد مكانة الفجيرة كوجهة ثقافية بارزة في المشهد المسرحي الدولي.